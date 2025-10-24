«أبوظبي للزراعة» توقع خمس مذكرات تفاهم خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء، خمس مذكرات تفاهم مع جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، وتفعيل التكامل المؤسسي، بالإضافة إلى بناء منظومة تعاون متكاملة، تجمع بين البحث العلمي، والتمكين المجتمعي، والتطوير المؤسسي، والتكامل الرقمي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً في الابتكار الزراعي وسلامة الغذاء.

وقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة بقيادة الدفاع الكيميائي، بهدف تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة في تحليل العينات البيولوجية الخطرة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستشارة العلمية، وتبادل العينات.

وتشمل المذكرة محاور تدريبية تمتد على ثلاثة أسابيع، تغطي الفحوص النسيجية، والطفيلية، والبكتيرية، والسيرولوجية، والجزيئية، إلى جانب أنظمة الأمن البيولوجي وإدارة العينات.

وفي خطوة نوعية لدعم سلاسل الإمداد الزراعي، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مطارات أبوظبي، والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إلى جانب نخبة من الشركات الزراعية الرائدة وهي: شركة إيليت أجرو القابضة، وشركة سلال للأغذية والتكنولوجيا، وشركة بيور هارفست للمزارع الذكية، وشركة ESG أجرو، وذلك بهدف تطوير منظومة تجارة المنتجات الزراعية القابلة للتلف، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

واتفقت الجهات المشاركة على تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن كل طرف، تتولى مسؤولية الإشراف العام على تنفيذ المشروع، ومتابعة مراحل تطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب تنسيق الجهود لتيسير حركة المنتجات الزراعية القابلة للتلف عبر المنافذ الجوية والجمركية، كما ستضطلع اللجنة بوضع آليات فعالة لضبط الجودة، واعتماد المعايير الفنية والتنظيمية التي تضمن سلامة المنتجات وسرعة تداولها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أبوظبي الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة، حيث تسهم الاتفاقية في دعم المنتجين المحليين، وتوفير حلول متكاملة للنقل والتخزين والتصدير، بما يواكب أعلى المعايير الدولية.

كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود التحول نحو اقتصاد زراعي تنافسي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع نحو أسواق إقليمية وعالمية.

ويجسد هذا التحالف نموذجاً متكاملاً للتعاون المؤسسي والخاص، يهدف إلى بناء منظومة متقدمة لسلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتعزيز كفاءة التصدير، بما يسهم في رفع جودة وتنافسية المنتج المحلي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، لتعزيز التعاون البحثي في مجالات الزراعة في البيئات المالحة والجافة، وتطوير سلالات محاصيل مقاومة للإجهاد المناخي، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتبادل البيانات العلمية. وتشمل الاتفاقية أيضاً التعاون في السياسات الزراعية، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المشاريع الدولية ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وتنص على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، تتولى تحديد أولويات البحث والتطوير، وتصميم مشاريع تطبيقية تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي في المناطق ذات التحديات البيئية، مثل التربة المالحة والمناخ الجاف.

كما تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، بما يسهم في دعم الابتكار الزراعي، وتمكين الكوادر المحلية من تبني حلول مستدامة تعزز الأمن الغذائي في دولة الإمارات والمنطقة.

وفي إطار دعم الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تهدف إلى تبادل البيانات حول الحيازات الزراعية، وتقديم برامج إنتاجية وتوعوية للمستفيدين، خاصة النساء، لتمكينهم من المشاركة في الفعاليات والمعارض الزراعية.

كما تنص الاتفاقية على تطوير الربط الإلكتروني بين الجهتين، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأثر الاجتماعي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، لتعزيز التعاون في تنظيم حملات التبرع بالدم، ونشر التوعية الصحية، وتبادل المتطوعين والخبرات الإعلامية.

وتشمل الاتفاقية التنسيق في التغطية الإعلامية، وتوفير الدعم اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المبادرات الوطنية ذات الطابع الصحي والإنساني. كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفي الهيئة والمشاركين في القطاع الزراعي.