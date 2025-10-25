الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفّذ «كن مستعداً»

شرطة أبوظبي تنفّذ «كن مستعداً»
25 أكتوبر 2025 16:46

نفّذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، مبادرة مجتمعية توعوية بعنوان «كن مستعداً»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التصرف السليم في الحالات الطارئة.
وتهدف المبادرة إلى توعية أفراد المجتمع بآليات التعامل الآمن والسليم أثناء الحالات الطارئة من خلال محاضرات وورش تدريبية توعوية، تُقدم بأسلوب تفاعلي مبتكر يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزّز جاهزيتهم للتصرف بسرعة وفاعلية في محيطهم الأسري والمجتمعي.
وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم المبادرات يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع جاهزية المجتمع في مواجهة الحالات الطارئة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز دور الأسرة في وقاية الأبناء من المخدرات
«شرطة أبوظبي» تؤكد أهمية بناء الخطط الوقائية والاستباقية
المصدر: وام
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©