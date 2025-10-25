الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة على مستوى منطقة العين

هزاع بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة على مستوى منطقة العين
25 أكتوبر 2025 17:54

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عدداً من الطلاب والطالبات المتفوقين من أوائل الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2024 - 2025 على مستوى منطقة العين.

وتبادل سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر المقام بمنطقة العين، الأحاديث الودية مع الطلبة وذويهم ومديري مدارسهم، حيث هنّأ الطلبة على تفوقهم وتميزهم الأكاديمي خلال العام الدراسي الماضي، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، للإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات كافة.

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن فخره بإنجازات الطلبة وتفوقهم، مؤكداً أن ما حققوه من نجاحٍ هو ثمرة جهدهم ودعم أسرهم ومعلميهم، ويعبر عما تزخر به دولة الإمارات من طاقات واعدة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والريادة في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
متحف العين.. .. ذاكرة وطن برؤية معاصرة
العين يضع «الكأس الأغلى» بين أهداف الموسم

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتوفير البيئة التعليمية المحفزة لهم لمواصلة التميز والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم والكوادر الوطنية المتميزة ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإنسان وتنمية قدراته وصقل مهاراته في صدارة الأولويات.

من جانبهم، ثمن الطلبة وذووهم ومديرو المدارس هذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بما يوليه سموه من اهتمام ودعم لمسيرة التعليم والطلبة المتفوقين.

حضر اللقاء أولياء أمور الطلبة ومديرو المدارس التي حقق طلبتها نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامة على مستوى منطقة العين للعام الدراسي 2024 - 2025.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
الطلبة المتفوقون
العين
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©