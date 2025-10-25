هزاع بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة على مستوى منطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عدداً من الطلاب والطالبات المتفوقين من أوائل الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2024 - 2025 على مستوى منطقة العين.

وتبادل سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر المقام بمنطقة العين، الأحاديث الودية مع الطلبة وذويهم ومديري مدارسهم، حيث هنّأ الطلبة على تفوقهم وتميزهم الأكاديمي خلال العام الدراسي الماضي، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، للإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات كافة.

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن فخره بإنجازات الطلبة وتفوقهم، مؤكداً أن ما حققوه من نجاحٍ هو ثمرة جهدهم ودعم أسرهم ومعلميهم، ويعبر عما تزخر به دولة الإمارات من طاقات واعدة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والريادة في مختلف المجالات.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتوفير البيئة التعليمية المحفزة لهم لمواصلة التميز والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم والكوادر الوطنية المتميزة ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإنسان وتنمية قدراته وصقل مهاراته في صدارة الأولويات.

من جانبهم، ثمن الطلبة وذووهم ومديرو المدارس هذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بما يوليه سموه من اهتمام ودعم لمسيرة التعليم والطلبة المتفوقين.

حضر اللقاء أولياء أمور الطلبة ومديرو المدارس التي حقق طلبتها نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامة على مستوى منطقة العين للعام الدراسي 2024 - 2025.