علوم الدار

سحب ركامية مع احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
25 أكتوبر 2025 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها  شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  14:38 والمد الثاني عند الساعة 04:48، والجزر الأول عند 08:10 والجزر الثاني عند الساعة  22:02.
في بحر عمان، الموج خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعة  01:00 والجزر الأول عند الساعة  17:52.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                   33 23 80 35
دبي                        35 27 75 25
الشارقة                    35 22 85 20
عجمان                     35 27 75 35
أم القيوين                  35 21 85 25
رأس الخيمة               37 21 75 15
الفجيرة                      34 26 90 15
العـين                        35 23 80 15
ليوا                           36 20 90 30
الرويس                      30 22 90 50
السلع                          35 21 70 10
دلـمـا                          32 26 90 50
طنب الكبرى / الصغرى   34 27 80 45
أبو موسى                     34 27 80 45.

