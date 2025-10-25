الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يشهد إطلاق «متحف دبي للفنون»

محمد بن راشد يشهد إطلاق «متحف دبي للفنون»
25 أكتوبر 2025 18:35

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق «متحف دبي للفنون».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «شهدنا اليوم إطلاق معلم أيقوني جديد في دبي..«متحف دبي للفنون».. متحف يطفو فوق مياه خور دبي ليزيد من تألقها.. وليعكس روح دبي الحضارية ويكون مرآة لثقافتها وفنونها.. ويضيف تنوعاً جديداً في معالمها ولوحة جمالها المعمارية». 

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تقديرنا وشكرنا للأخ عبدالله الفطيم وابنه عمر الفطيم على تطويرهم لهذا المعلم الثقافي الجديد.. الذي يمثل نموذجا لمسؤولية القطاع الخاص تجاه مجتمعه ومدينته الحاضنة له».

وختم سموه بالقول: «تكتمل المدن بالثقافة والفن.. وتزدهر بالاقتصاد.. وتنسجم وتترسخ استدامتها عندما يكون قطاعها الخاص مسؤولاً ومشاركاً ومسايراً لقطاعها العام. وهذا ما نراه في دبي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
متحف دبي للفنون
