أفغانستان وباكستان تبحثان آليات إرساء وقف إطلاق النار

استأنفت أفغانستان وباكستان، اليوم السبت، محادثاتهما في تركيا بهدف إرساء وقف دائم لإطلاق النار على حدودهما المشتركة.

أسفرت المواجهات، التي اندلعت بين البلدين قبل أسبوعين، عن عشرات القتلى.

وتوصل الطرفان إلى هدنة منذ أسبوع بوساطة قطرية، لكن تفاصيلها لا تزال غير واضحة ومن المقرر بحثها في اسطنبول.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف للصحافيين، السبت "المناقشات مستمرة"، محذرا من خطر اندلاع "حرب مفتوحة" إذا فشلت المحادثات.

من المنظور الباكستاني، الأهم هو أن "اجتماع تركيا سيكون حاسما، إذ ستُعتمد فيه +الآليات+ اللازمة للتدخل عندما تُبدي باكستان مخاوفها بشأن الجماعات المعادية"، بحسب المحلل في مجموعة الأزمات الدولية في أفغانستان إبراهيم بهيص.

وأشار بهيص إلى أن هذه "الآليات" تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، موضحا "على سبيل المثال، يُمكن لباكستان تزويدنا بالإحداثيات الجغرافية لمقاتلين. وبدلا من شنّ ضربات جوية، نتوقع من أفغانستان أن تتصرف (مباشرة) ضدهم".

لكنه أقرّ في حديث صحفي بأن "من غير المؤكد أن هذا سيحل المشكلة". وأضاف "ليس لديّ أمل كبير في أن تُعالج آلية فنية الأسباب الجذرية للتصعيد".