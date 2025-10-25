«التوعية بألعاب الفيديو» تفوز بجائزة للتميز

دبي (الاتحاد)



حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، جائزة «الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025»، عن مبادرتها المتميزة «التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو» (Smart Awareness through Video Games)، خلال الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة. وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن مبادرة «التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو» تمثّل خطوة نوعية واستثنائية في آليات التوعية الأمنية، كونها تُقدّم محتوىً تثقيفياً بأسلوب تفاعلي يجمع بين المتعة والتعليم، ويخاطب مختلف الفئات العمرية بلغة العصر الرقمي.

وأضاف: «نحرص في مركز التكنولوجيا الافتراضية على تصميم بيئة تعلم آمنة ومحفزة تُسهم في غرس المفاهيم السلوكية الإيجابية لدى النشء والشباب بأسلوب يتماشى مع تطلعات مدينة دبي الذكية. ونؤكد في شرطة دبي التزامنا الدائم بتعزيز الابتكار في التدريب والتعليم الأمني، وتوسيع دائرة الشراكات المعرفية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية الرائدة، دعماً لمسيرة التطوير المستدام التي تجعل من شرطة دبي نموذجاً عالمياً في الكفاءة والتطور التقني». تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود شرطة دبي في توظيف تقنيات الواقع الافتراضي وألعاب الفيديو التعليمية في تطوير منظومة التوعية الأمنية، من خلال مبادرات ذكية تواكب التحول الرقمي، وتُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب تفاعلية مبتكرة.