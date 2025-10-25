الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التوعية بألعاب الفيديو» تفوز بجائزة للتميز

أحمد مرداس
26 أكتوبر 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، جائزة «الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2025»، عن مبادرتها المتميزة «التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو» (Smart Awareness through Video Games)، خلال الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة. وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن مبادرة «التوعية الذكية عبر ألعاب الفيديو» تمثّل خطوة نوعية واستثنائية في آليات التوعية الأمنية، كونها تُقدّم محتوىً تثقيفياً بأسلوب تفاعلي يجمع بين المتعة والتعليم، ويخاطب مختلف الفئات العمرية بلغة العصر الرقمي. 
وأضاف: «نحرص في مركز التكنولوجيا الافتراضية على تصميم بيئة تعلم آمنة ومحفزة تُسهم في غرس المفاهيم السلوكية الإيجابية لدى النشء والشباب بأسلوب يتماشى مع تطلعات مدينة دبي الذكية. ونؤكد في شرطة دبي التزامنا الدائم بتعزيز الابتكار في التدريب والتعليم الأمني، وتوسيع دائرة الشراكات المعرفية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية الرائدة، دعماً لمسيرة التطوير المستدام التي تجعل من شرطة دبي نموذجاً عالمياً في الكفاءة والتطور التقني». تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود شرطة دبي في توظيف تقنيات الواقع الافتراضي وألعاب الفيديو التعليمية في تطوير منظومة التوعية الأمنية، من خلال مبادرات ذكية تواكب التحول الرقمي، وتُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب تفاعلية مبتكرة.

أخبار ذات صلة
قمة المدن العالمية في «إكسبو دبي» تناقش تحديات المراكز الحضرية
«القيادات العليا» يناقش «الحوكمة المؤسسية»
ألعاب الفيديو
شرطة دبي
دبي
التكنولوجيا
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©