شرطة أبوظبي تعزز دور الأسرة في وقاية الأبناء من المخدرات

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مديرية شرطة منطقة الظفرة ومديرية مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلساً توعوياً بعنوان «الوقاية من المخدرات مسؤولية أبوية ووطنية مشتركة»، وذلك في مجلس دلما بمنطقة الظفرة، وبحضور عدد من أفراد المجتمع، ضمن مبادرات عام المجتمع 2025. وأكد الرائد صالح ربيع الحمادي، من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى أكبر شريحة من أولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع عبر الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والمجالس المجتمعية، لنشر ثقافة الوقاية، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الآفة. وأشار إلى أن غياب الرقابة الأسرية نتيجة انشغال بعض الوالدين بالعمل والالتزامات الشخصية، يؤدي إلى ضعف التواصل الأسري، ويؤثر سلباً في استقرار الأبناء النفسي والاجتماعي، مؤكداً أن ضعف الحوار داخل الأسرة، وتراجع التواصل العاطفي، يسهم في اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء.

ولفت إلى أن قسوة التعامل وغياب التفاهم والدعم النفسي من قبل بعض أولياء الأمور تُضعف ثقة الأبناء بأنفسهم، فيما تترك المقارنة المستمرة بالآخرين آثاراً سلبية طويلة المدى على سلوكهم وشخصياتهم.