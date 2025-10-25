الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة زايد تطلق برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية

البرنامج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030 (من المصدر)
26 أكتوبر 2025 01:20

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أطلقت جامعة زايد برنامج ماجستير العلوم في التغذية البشرية، ضمن كلية العلوم الطبيعية والصحية، وتحديداً قسم العلوم الصحية؛ بهدف إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواجهة التحديات الصحية والغذائية في الدولة في إطار التزامها بتعزيز جودة الحياة، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات. 
وفي هذا الجانب، أكدت الدكتورة لينا الكوري، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بمعرفة متقدمة في علوم التغذية من جوانبها النظرية والتطبيقية، وتعزيز البحث العلمي في مجالات الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري، التي تشكّل تحدياً رئيسياً في المجتمع الإماراتي.
وأضافت: إن إطلاق البرنامج يأتي استجابة مباشرة لأولويات الدولة في مجالات الصحة العامة وجودة الحياة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تتوقع نمواً متزايداً في الطلب على خبراء التغذية والصحة العامة خلال السنوات القادمة.

دعم الأولويات 
أوضحت الدكتورة الكوري أن البرنامج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030، الهادفة إلى إرساء أنظمة غذائية مستدامة، وتوفير بيئات غذائية صحية لجميع الفئات العمرية. كما يسهم في مكافحة الأمراض غير المعدية، وتعزيز الوعي بالممارسات الغذائية السليمة، ودعم مبادرات التغذية المستدامة المتوافقة مع رؤية الإمارات 2030، ومئوية الإمارات 2071.
 ونوهت بأن البرنامج يركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: التغذية السريرية، تغذية الصحة العامة، النظم الغذائية المستدامة، وعلوم التغذية المتقدمة، ويمنح الطلبة فرص تدريب عملي ومختبري متطور في تحليل مكونات الجسم والتدخلات الغذائية المبنية على الأدلة العلمية. كما يتناول البرنامج قضايا التغذية المرتبطة بالثقافة المحلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة.
كما يربط البرنامج بين الجانبين الأكاديمي النظري والعملي التطبيقي، من خلال خطة دراسية متكاملة وأبحاث أصلية في فصول دراسية متقدمة. وحول شروط القبول، أشارت الدكتورة الكوري إلى أن باب القبول متاح لجميع الجنسيات من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات صحية ذات صلة بمعدل لا يقل عن 3.0 من 4.0، مع شرط الحصول على درجة لا تقل عن 6.0 في اختبار IELTS الأكاديمي (أو 5.5 للقبول المشروط)، ويمكن للراغبين في الالتحاق التقديم عبر موقع الدراسات العليا بجامعة زايد، وتحميل المستندات المطلوبة عبر بوابة التقديم الإلكتروني للجامعة.

جامعة زايد
البحث العلمي
التغذية
الإمارات
