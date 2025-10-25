6.6 مليار درهم قيمة 58 صفقة في «الأسبوع العالمي للغذاء»

أبوظبي (الاتحاد)



شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في أبوظبي، الذي اختتم أعماله أمس الأول، إبرام 58 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5 % مقارنة بالنسخة السابقة.

ونظمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومكتب أبوظبي للاستثمار أعمال الأسبوع العالمي للغذاء 2025.

وشهد الحدث عودة أبرز معارضه الدولية، معرض أبوظبي الدولي للأغذية فى نسختة الرابعة ومعرض أبوظبي للتمور فى نسخته الحادية عشرة، إلى جانب إطلاق فعاليات جديدة من بينها حوارات الغذاء العالمية ومنتدى التكنولوجيا الزراعية ومبادرة البروتينات البديلة وطيف واسع من الأنشطة والفعاليات المصاحبة.

واستقطب الحدث، على مدار ثلاثة أيام، ما يزيد على 40.108 زائرين، بزيادة قدرها 16 % مقارنة بنسخة عام 2024، إذ أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على أحدث منتجات الأغذية والمشروبات التي قدمها نخبة من العارضين المحليين والدوليين.

ساهم برنامج المشترين المستضافين في تحقيق، إذ أتاح للعارضين والموردين فرصة التواصل المباشر مع أكثر من 400 من كبار المشترين، من خلال اجتماعات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وقد أسهم هذا البرنامج في تعزيز حضور العارضين، وخلق قيمة مضافة لجميع المشاركين في الحدث.

فيما اختتمت حوارات الغذاء العالمية في اليوم الثاني من الأسبوع العالمي للغذاء، التي تضمنت أكثر من 22 كلمة رئيسية، وحلقة نقاشية وعروضاً تقديمية، إضافة إلى جلسات حوارية غير رسمية، بمشاركة 30 خبيراً محلياً ودولياً في قطاع الأغذية والمشروبات. وسلطت هذه الجلسات الضوء على أبرز الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، بما في ذلك الأمن الغذائي، والأنظمة الغذائية المرنة، والابتكار، والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات العالمية.

فيما انطلقت أعمال منتدى التكنولوجيا الزراعية لأول مرة في الأسبوع العالمي للغذاء، وهدفت لتمكين منتجي الأغذية والمزارعين حول العالم، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة، ودعم رؤية دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

واستهل المنتدى فعالياته في اليوم الأول بحلقات نقاش تناولت سبل دفع الابتكار في مختلف مراحل العملية الزراعية، فيما شهد اليوم الثاني انطلاق منتدى الاستثمار الزراعي، الذي ركز على تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الزراعية، من خلال استعراض قصص نجاح ملهمة من مختلف أنحاء الدولة، كما تضمن المنتدى جلسات تثقيفية سلطت الضوء على أكثر من 30 فرصة استثمارية متنوعة تهدف إلى دعم النمو المستدام في القطاع الزراعي.



الزراعات المستدامة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

خصص اليوم الثالث من المنتدى لموضوع الزراعة والبحث العلمي، وقدم نخبة من الخبراء أحدث الدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البيئات القاحلة. وتناولت الجلسات محاور متعددة، من بينها الإنتاج الحيواني المستدام، وصحة نحل العسل، والزراعة المستدامة كأداة استراتيجية للأمن الغذائي، إلى جانب التطورات في أبحاث الزراعات المستدامة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

فيما استضافت منطقة المزارعين مجموعة من المزارعين المحليين، مقدمة لهم منصة مخصصة لعرض تنوع وغنى المنتجات الزراعية الإماراتية، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وفي إطار الابتكار، أطلق الأسبوع العالمي للغذاء عدداً من المبادرات الجديدة، من أبرزها مبادرة البروتينات البديلة التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي استعرضت أحدث الابتكارات في مجال البروتينات النباتية والمخمرة والمزروعة. وشارك نخبة من رواد الصناعة في حلقات نقاش متخصصة، تبادلوا خلالها رؤاهم حول التقنيات المتقدمة التي تقود هذا القطاع وتعيد تشكيل مستقبل الغذاء عالمياً.