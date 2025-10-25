الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأرصاد»: طقس اليوم صحو غائم جزئياً

«الأرصاد»: طقس اليوم صحو غائم جزئياً
26 أكتوبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:38، والمد الثاني عند الساعة 04:48، والجزر الأول عند 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:02، وفي بحر عُمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:00، والجزر الأول عند الساعة 17:52.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©