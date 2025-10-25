الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «إنفرا إكس» و«إريكسون» لتطوير المرافق الذكية في الإمارات

راشد الأحمدي و بيترا شيرين خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
26 أكتوبر 2025 01:21

دبي (وام) 

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة «إريكسون» (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC)، مذكرة تفاهم بهدف تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع المرافق بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعزز المذكرة، استراتيجية «إنفرا إكس» الرامية إلى بناء منظومة مرافق ذكية ومتصلة في الدولة، من خلال تطوير حلول قائمة على إنترنت الأشياء والأتمتة، وتبادل الخبرات التقنية، وتقديم حلول رقمية متطورة، تُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية الحالية، وتمهّد لابتكارات مستقبلية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»: «تشكل الشراكات دعامة محورية لتسريع التحول الرقمي في قطاع المرافق بدبي، ومن خلال توحيد قوة البنية التحتية المتطورة لشبكة إنفرا إكس مع الابتكارات التقنية الرائدة لشركة إريكسون، نخطو بثبات نحو بناء منظومة ذكية وآمنة ومستدامة، تُعزز مسيرة دبي نحو التحول الرقمي الشامل».
وقالت بيترا شيرين، رئيسة «إريكسون» في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس المذكرة مع (إنفرا إكس) التزامنا بتعزيز التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لدعم مبادرات التحوّل الرقمي التي تحقق قيمة مستدامة للمجتمع، ومن خلال تطوير حالات استخدام مخصصة لقطاع المرافق وتبادل الخبرات والمعارف العالمية، نسعى إلى إبراز الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تمكين التحول نحو مرافق أكثر ذكاءً واستدامة». 

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
الإمارات
ديوا
هيئة كهرباء ومياه دبي
إريكسون
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©