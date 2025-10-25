الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد: رؤيتنا دعم التوطين وتمكين الكفاءات

عمار بن حميد خلال زيارته المصرف وفي الصورة مصطفى الخلفاوي (وام)
26 أكتوبر 2025 01:21

عجمان (وام) 

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، بفوز المصرف بالمركز الأول في فئة الشركات المتوسطة ضمن جوائز «نافس» المرموقة، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي.  وأكّد سموه، خلال زيارته مصرف عجمان، أنّ هذا الإنجاز يعكس استراتيجية المصرف المستقبلية، ونهجه المتوافق مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، قائم على تنمية رأس المال البشري.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يجسّد هذا الإنجاز رؤية مصرف عجمان في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها محرّكاً رئيسياً للنمو والابتكار، ويؤكد هذا التكريم أهمية تمكين الكوادر الإماراتية لتولي أدوار قيادية، تسهم في رسم ملامح مستقبل الدولة، وترسّخ مكانة المصرف كمؤسسة وطنية تستثمر في الإنسان بقدر ما تستثمر في التقدّم».
وأشار سمو ولي عهد عجمان، إلى أنّ التوطين يشكّل محوراً رئيسياً في مسيرة التحوّل المؤسسي لمصرف عجمان، ويعكس التزامه بإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وهنّأ سموّه، مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وفريق إدارة الموارد البشرية، تقديراً لجهودهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات.
ويؤكد فوز مصرف عجمان بجوائز «نافس» التزامه بمواصلة دوره في دعم أجندة الدولة للتوطين، وتعزيز منظومة عمل مستدامة تتيح للمواهب الوطنية فرصاً نوعية للنمو والتميّز، ليواصل المصرف إسهامه في بناء اقتصاد وطني، قائم على المعرفة والابتكار.

