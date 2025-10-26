الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش يترأس وفد «الوطني الاتحادي» إلى أذربيجان

صقر غباش يترأس وفد «الوطني الاتحادي» إلى أذربيجان
26 أكتوبر 2025 14:03

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المُخصّص للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، والذي يُعقد تحت عنوان: «الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر»، تلبيةً لدعوة معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان.

ويضم وفد المجلس المشارك كلاًّ من الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وسمية عبدالله السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي على توطيد وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، وتبادل الخبرات التشريعية والدستورية، بما يُسهم في دعم الشراكات البرلمانية البنّاءة وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وشكّلت زيارة معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، إلى دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي في مايو 2025، ولقاؤها مع معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محطة بارزة في مسيرة التعاون البرلماني بين الجانبين، حيث تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة البرلمانية وتكثيف التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تعكس الزيارة الحالية اهتمام المجلس بتعزيز الحوار البرلماني الدولي، وترسيخ دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم السِّلم والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات ثنائية لمعالي صقر غباش، مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة بين المجلسين، تجسيداً لعلاقات الشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين الصديقين.

المصدر: وام
صقر غباش
أذربيجان
