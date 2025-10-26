الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً مع توقع سقوط أمطار غداً

طقس صحو إلى غائم جزئياً مع توقع سقوط أمطار غداً
26 أكتوبر 2025 17:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 05:50، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة  22:46.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً. وسيحدث المد الثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:49.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي                        33 23 80 35
دبي                             34 26 75 30
الشارقة                         34 22 80 35
عجمان                         33 26 80 35
أم القيوين                      33 22 80 35
رأس الخيمة                   34 21 80 35
الفجيرة                         33 27 75 40
العـين                           35 23 80 25
ليوا                              35 20 85 25
الرويس                         33 21 85 40
السلع                             36 20 85 30
دلـمـا                             32 26 85 45
طنب الكبرى / الصغرى      32 25 85 45
أبو موسى                        32 25 85 45.

