الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يحضر أفراح البناي والزرعوني والخوري

محمد بن راشد يحضر أفراح البناي والزرعوني والخوري
26 أكتوبر 2025 17:55

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، اليوم، معالي فيصل عبد العزيز البناي في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجليه «عبد العزيز»، إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، و«عبدالله» إلى كريمة سمير مير عبد العزيز الخوري.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد يحضرون أفراح البناي والزرعوني والخوري
محمد بن راشد: «دارة آل مكتوم» كتاب مفتوح لقراءة تاريخ الحكم في دبي كنموذج حضاري في بناء التنمية

وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

المصدر: وام
محمد بن راشد
حفل استقبال
زفاف
فيصل البناي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©