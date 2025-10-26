الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف نجلي فيصل البناي

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف نجلي فيصل البناي
26 أكتوبر 2025 18:29

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، حفل الزفاف الذي أقامه معالي فيصل عبد العزيز البناي بمناسبة زفاف نجليه عبد العزيز إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، وعبد الله إلى كريمة سمير مير عبد العزيز الخوري، في قاعة «إرث أبوظبي».

كما حضر الحفل، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. 

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، العريسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم، مثمنين نهج القيادة الأصيل في التواصل مع أبناء الوطن والحرص على مشاركتهم مختلف مناسباتهم الاجتماعية.

وتخللت الحفل، الذي حضره عدد من الشيوخ وجمع من المدعوين والأقارب، عروض الفنون الشعبية الإماراتية.

المصدر: وام
