حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح النعيمي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، مساء اليوم، بقاعة البيت متوحد في عجمان، بمناسبة زفاف نجله «راشد» على كريمة سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن راشد النعيمي.

وحضر حفل الاستقبال أيضا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد عجمان، وسمو ولي عهد رأس الخيمة، وسمو نائب حاكم أم القيوين عن خالص التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي.

وشهد حفل الاستقبال معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، الذين شاركوا العائلتين أفراحهما بهذه المناسبة السعيدة.