الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح النعيمي

حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح النعيمي
26 أكتوبر 2025 20:15

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، مساء اليوم، بقاعة البيت متوحد في عجمان، بمناسبة زفاف نجله «راشد» على كريمة سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن راشد النعيمي.
وحضر حفل الاستقبال أيضا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد عجمان، وسمو ولي عهد رأس الخيمة، وسمو نائب حاكم أم القيوين عن خالص التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

أخبار ذات صلة
ولي عهد رأس الخيمة: 15 عاماً من النهضة الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لسعود بن صقر
سعود بن صقر: الفنّ والعمارة يجسّدان هوية الإنسان

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي.
وشهد حفل الاستقبال معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، الذين شاركوا العائلتين أفراحهما بهذه المناسبة السعيدة.

المصدر: وام
أفراح النعيمي
حميد بن راشد النعيمي
سعود بن راشد المعلا
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©