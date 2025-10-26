محمد بن راشد يطلق دارة آل مكتوم لحفظ التاريخ وترسيخ الذاكرة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دارة آل مكتوم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أطلقنا اليوم دارة آل مكتوم.. هدفها حفظ التاريخ، وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة وللمنطقة والعالم. هدفنا حفظ إرث دبي.. وأرشفته ونشره».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ليس الهدف من الدارة أن نؤسس مؤسسة… بل أن نروي تاريخنا، لأن التاريخ ليس ماضياً فحسب بل مرآة ننظر فيها لنبني غداً أعظم بإذن الله».