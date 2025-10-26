(901) يتعامل مع 713 ألف مكالمة بنسبة تجاوب بلغت 92%

دبي (الاتحاد)



اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة الأداء المؤسسي، والاطلاع على المشاريع التطويرية التي تدعم استراتيجية شرطة دبي في الريادة المؤسسية والتحول الذكي.

جاء ذلك، خلال تفقُّد معاليه للإدارة العامة للشؤون الإدارية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء دكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط الإدارة.

واستهل معاليه جولته بزيارة غرفة عمليات إسعاد المتعاملين، حيث اطّلع على أحدث التقنيات الذكية والأنظمة الرقمية المستخدمة في متابعة معاملات المتعاملين، مشيداً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المتعامل، بما يعزّز من كفاءة الخدمات، ويواكب توجهات الحكومة في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة.

عقب ذلك، تفقد معاليه مركز الاتصال (901) المخصص لاستقبال المكالمات غير الطارئة، واطلع على الأنظمة التشغيلية المتطورة في المركز، حيث أظهرت الإحصاءات أن المركز تعامل في عام 2024 مع 713 ألف مكالمة بنسبة تجاوب بلغت 92% خلال 20 ثانية، كما بلغت نسبة الرد على البريد الإلكتروني، خلال أقل من 4 ساعات، 100% للعام الثالث على التوالي، بينما وصل معدل رضا المتعاملين إلى أكثر من 92.9%، وفقاً لبرنامج «صوت المتعامل».



إسعاد المتعاملين

كما اطّلع معالي الفريق المري على أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، ومن أبرزها الفوز في مجموعة دبي للجودة عن فئة أفضل خدمة (إسعاد المتعاملين)، وفئة أفضل فريق ابتكار، والفوز في فئة أفضل تجربة رقمية.

واطّلع على اقتراحات الإدارة، حيث قدّم موظفو الإدارة العامة 140 اقتراحاً، كما وقف معاليه على إحصائيات إدارة الخدمات وشؤون العلاج خلال العام الماضي، حيث أشارت الإحصائية إلى تحقيق نسبة 97.7% في استطلاع رأي رضا المتعاملين حيال الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى شرطة دبي والمرسلين للعلاج خارج وداخل الدولة.