علوم الدار

إطلاق «جائزة البحث والابتكار» في «طب الرئة وأمراضها»

جانب من جلسات المؤتمر (من المصدر)
27 أكتوبر 2025 01:35

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور أشرف الزعابي، رئيس الجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر، إطلاق «جائزة الجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر للبحث والابتكار»، التي تهدف إلى تشجيع الأبحاث التطبيقية والمبادرات الإكلينيكية المتميزة في مجال أمراض الرئة، مؤكداً أنها ستكون منصة سنوية لتكريم العلماء والباحثين الشباب الذين يسهمون في تطوير الرعاية التنفسية، ويقدمون حلولاً عملية لتحسين جودة حياة المرضى.
جاء ذلك، في ختام أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الإماراتية لطب وجراحة الصدر (ETS 2025)، أمس، الذي شهدت فعالياته مشاركة أكثر من 50 خبيراً ومتحدثاً من 20 دولة، يمثلون أبرز الجامعات والمراكز البحثية العالمية، ناقشوا خلالها أحدث ما توصل إليه الطب في مجالات أمراض الجهاز التنفسي وطب وجراحة الصدر، وفي مقدمتها الربو، والانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والتليف الرئوي، والأمراض الجنبية، وزراعة الرئة، وطب النوم، والرعاية التنفسية المنزلية.
كما استعرضت الجلسات الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض الرئة ومتابعة الحالات المزمنة، والاتجاهات الحديثة في العلاجات البيولوجية والطب الدقيق.

أمراض الجهاز التنفسي
أمراض الرئة
الربو
