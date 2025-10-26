«برجيل» يوعي بسرطان الثدي ويحتفي بـ «المتعافيات»

أبوظبي (الاتحاد)



تحت شعار «متحدون بالوردي»، نظّم معهد برجيل للأورام في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي، احتفاءً بالمتعافيات من سرطان الثدي، ونشراً لرسائل الأمل والإلهام والتوعية بالمرض، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية من بينها الهيئة الرئاسية، ووزارة الداخلية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة المالية، إلى جانب عدد من المتعافيات والمريضات وأسرهن، والكادر الطبي والإداري.

وقدّم عدد من أطباء المعهد، محاضرات توعوية تناولت أهمية الكشف المبكر، وأساليب التشخيص الدقيقة، والعلاجات الحديثة المتاحة، إضافة إلى الجراحات التجميلية والترميمية التي تسهم في دعم المريضة نفسياً واستعادة ثقتها بنفسها بعد رحلة العلاج.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «سرطان الثدي يُعد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في دولة الإمارات والمنطقة، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها قابلية للشفاء، حيث تُعد فرص التعافي في دولة الإمارات من بين الأعلى في العالم، بفضل تطور منظومة الرعاية الصحية، وتوافر الخبرات العالمية في الدولة».