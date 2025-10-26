الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة «دارة آل مكتوم»

26 أكتوبر 2025 21:53

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (44) لسنة 2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة «دارة آل مكتوم» برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومدير عام المكتب التنفيذي، ونائب رئيس مجلس دبي للإعلام والعضو المنتدب، والمدير التنفيذي لمؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يتم اختيارهما من رئيس مجلس الإدارة. 
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مؤسسة دارة آل مكتوم
محمد بن راشد
تشكيل مجلس إدارة جديد
دارة آل مكتوم
