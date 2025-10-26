منال بنت محمد: بناء القيادات النسائية يبدأ من الاستثمار الحقيقي في المهارات

دبي (الاتحاد)



احتفت مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بـ 26 قيادية ومتحدثة إعلامية من 20 جهة حكومية وشبه حكومية في دبي، أتممن بنجاح برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية».

وبهذه المناسبة، هنَّأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، المشاركات، وقالت سموها: «نفخر بمشاركة هذه النخبة المتميزة من القياديات الإماراتيات في هذا البرنامج الذي يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة في دعم الدور القيادي للمرأة الإماراتية وتعزيز حضورها الإعلامي المؤثر».

وأضافت سموها: «تجسيداً للنهج الراسخ لقيادتنا الرشيدة، تشغل المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مختلف القطاعات، والإعلام أحد أهم المجالات التي تتطلب حضوراً قوياً ومهارات متقدمة. وهو ما حرصنا على توفيره في هذا البرنامج النوعي، الذي نسعى من خلاله إلى إعداد قيادات نسائية قادرة على تمثيل جهات عملهن في الإعلام بأعلى مستويات الثقة والمهنية، والمساهمة في صياغة خطاب إعلامي يعكس قيمنا وهويتنا الوطنية وينقل إنجازات الدولة بموضوعية وواقعية».



الاستثمار في المهارات

قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «انطلاقاً من إيماننا بأن بناء القيادات النسائية يبدأ من الاستثمار الحقيقي في المهارات وتوفير بيئة داعمة للتميز والإبداع، نؤكد استمرارنا في إطلاق المبادرات التي ترسخ الدور الريادي للمرأة الإماراتية. نحن على ثقة بأن الاستثمار في هذه المهارات لا ينعكس فقط على المشاركات في البرنامج، بل سيمتد أثره إلى فرق وجهات العمل وإلى المجتمع، وأيضاً إلى مستقبل الإعلام الذي نطمح إليه.. إعلام الكفاءة والإيجابية»، مؤكدة سموها أن مفهوم القيادة لا يعني فقط منصباً وظيفياً، بل يتجسّد في الكلمة الواعية والتأثير الحقيقي، وأن تمكين المرأة إعلامياً هو جزء أساسي من تمكينها القيادي، ويسهم في توسيع دائرة تأثيرها الإيجابي محلياً وعالمياً، كما يعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدبي ودولة الإمارات. وتوجهت سموها بالشكر للجهات التي شاركت في البرنامج، مثمنة حرصها على تطوير كوادرها النسائية ودعمها لرسالة وأهداف مؤسسة دبي للمرأة.



تكريم الخريجات

في ختام البرنامج، قامت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، بتكريم الخريجات، وأثنت على التزامهن وتفاعلهن وحرصهن على تطوير مهاراتهن الذاتية والإعلامية خلال مراحل البرنامج، وأكدت في كلمتها بهذه المناسبة أن القدرة على التواصل المؤثر وبناء خطاب إعلامي واعٍ أصبحا من المتطلبات الأساسية لأي قيادي في عالم يشهد تحولات إعلامية متسارعة، لافتة إلى أن الاستثمار في بناء الكفاءة الإعلامية للقياديات هو استثمار في حضور مؤسسي أكثر فاعلية وتأثيراً على المدى الطويل.