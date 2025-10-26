الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توصيل الكهرباء لـ 2.691 مشروعاً في مدينة الشارقة

أحمد الباس
27 أكتوبر 2025 01:35

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة توزيع الكهرباء، منذ بداية العام الجاري حـتى نهاية شهر سبتمبر 2025، توصيل الكهرباء لـعدد 2.691 مشروعاً في مختلف المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية في مدينة الشارقة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة كافة، ووفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية، واستمراراً لمسيرة التطوير في المناطق كافة، كما تم تركيب 9.333 عداداً كهربائياً للمشاريع الجديدة وتركيب 234 محولاً كهربائياً جديداً لتغذية المشاريع، وتمديد شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض بطول يزيد على 328 كيلومتراً.
وأوضـح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن «الهيئة» تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الشبكات، وتوصيل الخدمات واستمرار عمليات التنمية الشاملة في المناطق كافة؛ تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوفير البنية التحتية بجودة عالية لتلبية احتياجات التطور وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل باستمرار على تطوير خدماتها، والتي تشمل توصيل الكهرباء للمباني والمنشآت في المناطق كافة بإمارة الشارقة، وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة وتسلم طلبات التوصيل الدائم للكهرباء. 
وأضاف: تم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي استبدال 9.523 عداداً ميكانيكياً بعدادات ذكية، واعتماد 1.899 لوحة توزيع كهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتنفيذ 4.519 عملية تفتيش فـني للمشاريع، وإصدار 1.332 شهادة فحص مبدئي للكهرباء؛ وذلك بهدف تسهيل إجراءات حصول المشتركين على شهادة الإنجاز من بلدية مدينة الشارقة، وضمان استيفاء جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة للمشاريع، بما يساهم في تسريع عمليات التوصيل، وتقديم خدمات كهربائية آمنة وموثوقة للمشتركين.

