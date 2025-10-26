الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المرزوقي والحمادي

أحمد بن محمد في صورة جماعية خلال الحفل
27 أكتوبر 2025 01:36

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي، بمناسبة زفاف نجله خليفة على كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي. 
وهنأ سموه العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي، مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنياً للعروسين حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

أخبار ذات صلة
175 مليار درهم استثمارات دبي في شبكة الطرق ومنظومة النقل خلال عقدين
منتدى الإعلام الإماراتي يناقش غداً تحفيز الإبداع والابتكار

وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي، بمناسبة زفاف نجله خليفة على كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

تهنئة
هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي، مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

منصور بن محمد
أفراح المرزوقي
أحمد بن محمد
دبي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©