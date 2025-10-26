الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: 15 عاماً من النهضة الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لسعود بن صقر

ولي عهد رأس الخيمة: 15 عاماً من النهضة الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لسعود بن صقر
27 أكتوبر 2025 01:35

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن مرور خمسة عشر عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم في الإمارة، يمثل مناسبة وطنية نفاخر بها لما تحقق من إنجازات نوعية وتحولات كبرى شملت مختلف القطاعات. وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة: «إن السنوات الماضية جسدت نهج القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الذي وضع الإنسان في صدارة أولوياته في ظل رؤيته التنموية الشاملة التي تقوم على تمكين المواطن، وتحقيق الرفاهية للمجتمع، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الوطني والعالمي».
وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة أن الإمارة شهدت، خلال خمسة عشر عاماً، نهضة اقتصادية وعمرانية واستثمارية غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى أبرز الإمارات الداعمة لمسيرة الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي في ختام كلمته: «نرفع أسمى آيات التهنئة والعرفان لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وطول العمر، ويبارك في جهوده المباركة لمواصلة مسيرة البناء والازدهار».

