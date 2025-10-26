الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اليوم..انطلاق أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 19 من سويحان

المحطة الأولى «مزاينة سويحان» حتى 3 نوفمبر المقبل (وام)
27 أكتوبر 2025 01:35

سويحان (وام)

تنطلق اليوم أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، الذي يمتد حتى 22 يناير 2026 بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
تشمل مزاينات الإبل في المهرجان أربع محطات (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، ختامي مهرجان الظفرة)، والتي خُصِّص لها 355 شوطاً، و3370 جائزة بقيمة تتجاوز 88.7 مليون درهم موزَّعة على فئات «المجاهيم» و«المحليات» و«المهجنات الأصايل» و«الوضح».
تمتد المحطة الأولى «مزاينة سويحان» حتى 3 نوفمبر المقبل، وتشهد 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان.

الهوية الوطنية 
يصاحب المزاينة سوق شعبي يضم عشرات المحال المتنوعة التي تقدم منتجات تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي وتروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث الشعبي، وتعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

التراث الإماراتي
يعد مهرجان الظفرة الوجهة الأبرز لملاك الإبل في دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، إلى جانب استقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم للتعرف على التراث الإماراتي، وتمكين المشاركين في مزاينات الإبل لاستدامة التراث ونقله من جيل لآخر، ويشجع ملاك الإبل نحو الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ويسهم في توسيع قاعدة المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية المتنوعة.

مزاينة رزين
تجدر الإشارة إلى أن المحطة الثانية «مزاينة رزين» تقام في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر المقبل تليها المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 3 إلى 22 يناير 2026.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
سكايلاينرز بطل «الجولة العالمية» لـ«السلة الثلاثية» في أبوظبي
مهرجان الظفرة
الإبل
أبوظبي
هيئة أبوظبي للتراث
سويحان
الظفرة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©