مهرجان ومزاد الظفرة للتمور يكرم شركاء النجاح

منطقة الظفرة (الاتحاد)



كرم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أول أمس، شركاء نجاح مهرجان ومزاد الظفرة للتمور الدورة الرابعة، من الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، لإسهامها في إنجاح فعاليات المهرجان التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.





ويحظى مهرجان ومزاد الظفرة للتمور برعاية ودعم 11 جهة، في مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي مجموعة سرح، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، والرعاة «سوبر عود، الفوعة جزء من أغذية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، دائرة القضاء أبوظبي»، والداعمون «دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للإسكان، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - مختبر الفحص المركزي، مستشفيات الظفرة - صحة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، غدير - الهلال الأحمر الإماراتي، فريق الظفرة تستاهل».

وظلت الجهات المشاركة تثري فعاليات المهرجان بعدد من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية التي تستهدف زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، والسياح الذين يقصدون منطقة الظفرة للاستمتاع بمعالمها وطبيعتها الخلابة، إذ احتضنت أجنحة الجهات ومسرح المهرجان هذه الفعاليات يومياً من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 10 مساءً.





ويحرص مهرجان ومزاد الظفرة للتمور على تكريم الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، تأكيداً على دورها ومكانتها في دعم هذه الاحتفالية المهمة التي ينتظرها عشاق زراعة النخيل والمهتمون بالقطاع الزراعي كل عام، حيث كان للدعم الذي قدمته هذه الجهات أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان، وأثمر نجاح المهرجان وتميزه، وتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل وما يرتبط بها من منتجات وصناعات، إلى جانب تعزيز التوعية بخدمات الشركاء لدى المجتمع.