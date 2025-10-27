تنويه من شرطة أبوظبي

تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 في منطقة ( الخالدية ) أبوظبي، لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، ودعت إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.



#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون و #هيئة أبوظبي للدفاع المدني و الشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 في منطقة ( الخالدية ) ابوظبي ، لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.@CivilDefenceAD

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 27, 2025