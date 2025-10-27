الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
27 أكتوبر 2025 09:03

تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 في منطقة ( الخالدية ) أبوظبي، لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، ودعت إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.

#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون و #هيئة أبوظبي للدفاع المدني و الشركاء تمريناً صباح اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 في منطقة ( الخالدية ) ابوظبي ، لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.@CivilDefenceAD

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدفاع المدني» تُخرِّج دفعة جديدة من منتسبيها
هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحصد جائزتين خليجيتين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©