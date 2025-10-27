"بيورهيلث" تكرم 100 من أخصائيي الطوارئ في مستشفيات "صحة"

كرمت مجموعة "بيورهيلث" 100 من الأطباء والممرضين وموظفي الدعم العاملين في أقسام الطوارئ بشبكة مستشفيات "صحة" التابعة لها، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وجاء التكريم تقديراً لتفانيهم المستمر في تقديم رعاية عاجلة ومنقذة للحياة في أصعب الظروف، بما يعزز جاهزية واستدامة القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وأكدت الدكتورة سلامة بن رفيع، مدير قطاع الجاهزية والاستجابة للطوارئ بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ، من خلال منظومة رعاية صحية أكثر ذكاءً وكفاءة تقوم على التنبؤ والوقاية والتدخل في الوقت المناسب.

وأوضحت أن مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة يضطلع بدور محوري في تعزيز التنسيق مع فرق الطوارئ قبل وصول الحالات إلى المستشفى، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والارتقاء بصحة وسلامة المجتمع.

من جانبه، ثمّن محمد حسن الزعابي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والمشاريع في مجموعة "بيورهيلث"، الجهود الاستثنائية لأخصائيي الطوارئ الذين يشكّلون خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير المجموعة للعطاء الإنساني والمهنية العالية التي يتحلى بها العاملون في الخطوط الأمامية.

وأضاف أن التزامهم الدائم وسرعتهم في الاستجابة يسهمان في تعزيز متانة المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي ويجسّدان قيم التفاني والشجاعة التي تقوم عليها مهنة الطب. وشهد الحفل تسليم المكرّمين هدايا تذكارية ومكافآت تقديرية فردية، في خطوة تعكس حرص "بيورهيلث" على تكريم التميز المهني في الصفوف الأمامية ضمن شبكتها، كما جرى توزيع جوائز "أبطال الطوارئ 2025" على 12 فرداً تميّزوا بجهودهم المستمرة وإسهاماتهم البارزة في تطوير خدمات الطوارئ وتحسين نتائج المرضى.

وتأتي مبادرة "أبطال الطوارئ" ضمن إستراتيجية مجموعة "بيورهيلث" الشاملة، التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المرضى، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الطبية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تحتفي بالتميّز على امتداد مستويات الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها.