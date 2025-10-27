برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد ميزانية الاتحاد 2026

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس":"ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي .. اعتمدنا خلاله الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة. ميزانية الاتحاد لسنة 2026 هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد .. ميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية .. ونعكس من خلالها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة. كما اعتمدنا أيضاً إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية".



وأضاف سموه:"واطلعنا اليوم أيضاً على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة للعام 2024 … حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليون وخمسين مليون درهم .. بنمو 9٪ عن العام السابق .. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً دولياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر" .. واعتمدنا اليوم 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون . . واستعرضنا في نفس الاجتماع نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية .. والتي قفزت من حوالي 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103% من 2019 وحتى 2024 . ميزانياتنا متوازنة .. واستثماراتنا متزايدة .. وتجارتنا الخارجية متسارعة .. واقتصادنا في نمو .. ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة في ازدهار واستقرار وحياة كريمة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة".