الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي دانا وايت الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC

طحنون بن زايد
27 أكتوبر 2025 16:25

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، دانا وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC.تناول اللقاء الشراكة الراسخة بين المنظمة وأبوظبي، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة وتوسيع انتشارها في المنطقة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"التقيت دانا وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC، حيث تناولنا خلال اللقاء الشراكة الراسخة بين المنظمة وأبوظبي، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة وتوسيع انتشارها في المنطقة.   كما بحثنا نجاح أسبوع أبوظبي للتحدي بوصفه منصة رياضية عالمية متميزة، والدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من قيادة دولة الإمارات، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة دولية رائدة للرياضة والترفيه".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
طحنون بن زايد
