حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي وطوكيو وبريزبان

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي وطوكيو وبريزبان
27 أكتوبر 2025 17:43

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي ومدينتي طوكيو وبريزبان.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، جمعت دبي مدن العالم من خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة رؤساء بلديات وقيادات من أكثر من 350 مدينة حول العالم».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «شهدت على هامش الافتتاح توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دبي وكل من طوكيو وبريزبان، كما التقيت عدداً من القيادات المشاركة من مختلف المدن، ورحبنا بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وختم سموه بالقول «نتمنى التوفيق للمشاركين، ونتطلع لأن تكون هذه القمة منطلقاً لرؤى جديدة للمدن، تُرسّخ مبادئ الاستدامة والابتكار وتضع الإنسان وجودة حياته في قلب القرار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
توقيع اتفاقيات
مذكرات تفاهم
طوكيو
