"مجلس الأعمال الإماراتي - السنغافوري": 700 شركة سنغافورية في الإمارات

أكد الدكتور برايان شيغار، الرئيس الفخري والمستشار الأول في مجلس الأعمال الإماراتي - السنغافوري، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تشهد نمواً متواصلاً في مختلف القطاعات، يتجسد في وجود ما يقارب 700 شركة سنغافورية تعمل حاليا في الإمارات.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش انطلاق "قمة أبوظبي للبنية التحتية في سنغافورة"، أوضح شيغار أن هذه الشركات تنشط في مختلف أنحاء الإمارات ضمن قطاعات حيوية تشمل الهندسة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والخدمات الاستشارية، وذكر من أبرز هذه الشركات "سابانا جورونغ"، و"مينهاردت"، و"كابيتال لاند"، و"دي بي إيه".

وشدد على أن "قمة أبوظبي للبنية التحتية في سنغافورة" شكلت منصة بارزة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع التطوير والبنية التحتية الكبرى في أبوظبي، وقال إن القمة ساهمت بفاعلية في تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتنمية المستدامة والمدن الذكية.

وحول دور المجلس، أشار شيغار إلى أنه يضم نحو 135 عضوا يمثلون مؤسسات وشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال إن المجلس يعمل بشكل حثيث على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.

وأكد حرص المجلس على دعم الشراكات الاستراتيجية وتشجيع المزيد من الشركات الإماراتية والسنغافورية على استكشاف فرص النمو المشترك، مشيرا إلى أن المجلس يواصل جهوده لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الحضور المؤسسي للشركات في كلا البلدين، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للاستثمار والبنية التحتية المستدامة على مستوى المنطقة.