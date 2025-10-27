محمد الشرقي يستقبل قناصل البحرين وباكستان والأردن

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، سعادة حسين محمد، القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة عمر العتوم القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية.





ورحب سموه بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عددٍ من المواضيع ذات الأهمية والاهتمام المشترك في مختلف المجالات التي تخدم تطوير المصالح المشتركة وتنمية العلاقات بين الجانبين.





من جانبهم، قدم القناصل شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على كافة الأصعدة.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.