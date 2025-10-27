الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل قناصل البحرين وباكستان والأردن

محمد الشرقي يستقبل قناصل البحرين وباكستان والأردن
27 أكتوبر 2025 20:53

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، سعادة حسين محمد، القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة طلال يوسف فخرو القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة عمر العتوم القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب سموه بالضيوف الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عددٍ من المواضيع ذات الأهمية والاهتمام المشترك في مختلف المجالات التي تخدم تطوير المصالح المشتركة وتنمية العلاقات بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
عبدالله الثاني: الأردن لن يرسل قوات إلى غزة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»

من جانبهم، قدم القناصل شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على كافة الأصعدة.
حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
محمد الشرقي
الإمارات
البحرين
باكستان
الأردن
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©