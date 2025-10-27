شراكة بين المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة و«دوفات»

دبي (وام)

أعلن المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة «IFM 2025»، الذي يُعد إحدى أبرز المنصات الإقليمية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، عن شراكة جديدة مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات.

وأكد السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن الشراكة مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»، تعكس الالتزام الراسخ بتطوير قطاع طب العائلة وتعزيز تبادل الخبرات الطبية.

وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تمكين الأطباء والأخصائيين، وتحسين جودة الرعاية، وتعزيز نظم الصحة العامة بما يخدم مجتمعاتنا في دول الخليج والعالم.