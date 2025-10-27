«تريندز» شريك استراتيجي في الدورة الـ21 للملتقى الإعلامي العربي في بيروت

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بصفته شريكاً استراتيجياً في أعمال الدورة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي يُعقد برعاية وحضور فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، خلال يومي 29 و30 أكتوبر 2025، في مركز التدريب والمؤتمرات «الميدل إيست» في بيروت، تحت شعار «الإعلام والتنمية.. شركاء الحاضر تحالف المستقبل».

وتأتي مشاركة «تريندز» في إطار حرصه على المساهمة في تعزيز التكامل بين الإعلام والتنمية، وتسليط الضوء على دور المعرفة والبحث العلمي في دعم الإعلام العربي ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينظِّم «تريندز»، في اليوم الافتتاحي للملتقى، جلسة خاصة بعنوان «الإعلام العربي في قلب التنمية المستدامة»، يديرها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وتجمع كلاً من: الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام السوري، والدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق بدولة الكويت، والدكتور نوفل أبو رغيف، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، والنائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني.

كما يُقيم تريندز، على هامش الملتقى، ركناً معرفياً يتضمن أحدث إصداراته البحثية والدراسات المتخصصة في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن الشراكة الاستراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي تمثّل امتداداً لرؤية «تريندز» في بناء الجسور بين البحث العلمي والعمل الإعلامي، مشيراً إلى أن الإعلام العربي يمتلك اليوم فرصة تاريخية لتكريس دوره التنموي من خلال تبنّي الخطاب المعرفي المستند إلى المعلومة الموثوقة والتحليل العلمي الرصين.

وأضاف أن مشاركة «تريندز» في هذا الحدث البارز في بيروت تعكس التزام المركز الراسخ بدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة، وتؤكد مكانته كمؤسسة فكرية بحثية عالمية رائدة تعمل على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة المجتمع وصنّاع السياسات، ولا سيما في مجالات الإعلام والتواصل الاستراتيجي.

ويتضمن برنامج الملتقى، سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات التي تجمع وزراء إعلام وخبراء وباحثين وأكاديميين من مختلف الدول العربية، تناقش قضايا الإعلام والتنمية من زوايا متعددة. وتتناول الجلسات الرئيسة موضوعات عدة، من أبرزها: «دور الإعلام في خلق بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية»، و«الفن في خدمة التنمية»، بمشاركة رموز من الوسط الفني العربي، و«صورة التنمية في الإعلام العربي: الواقع والمأمول»، بمشاركة وزراء إعلام عرب، وغيرها.

كما يتضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً للشباب والإعلاميين الناشئين.