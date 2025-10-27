الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق منافسات «مزاينة سويحان» أولى محطات مهرجان الظفرة

انطلاق منافسات «مزاينة سويحان» أولى محطات مهرجان الظفرة
28 أكتوبر 2025 00:48

سويحان (وام)

انطلقت، أمس، منافسات مزاينة سويحان «المحطة الأولى في مهرجان الظفرة»، وسط توافد كبير من مُلاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تستمر المنافسات لغاية 28 أكتوبر الحالي في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان.
وخصص مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة لمزاينة سويحان، 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و450 ألف درهم، موزعة على 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وضمن الفئات العمرية من سن مفرودة إلى حايل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطاً للإبل المجاهيم و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل.
وبدأ ملاك الإبل منذ الساعات الأولى إدخال الإبل المشاركة بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، وذلك ضمن 8 أشواط لفئة المفاريد «تلاد 1، وتلاد 2، الشركاء 1، الشركاء 2» للمحليات والمجاهيم، استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصص لها 80 جائزة بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم مساء اليوم الثلاثاء.
ووفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة سويحان، يبدأ صباح اليوم إدخال الإبل المشاركة في 5 أشواط لفئة المفاريد الشرايا للمحليات والمجاهيم ومهجنات الأصايل، وشوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات، وشوط مفاريد المهجنات الأصايل.

