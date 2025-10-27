الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تحصد 5 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP»

الحضور خلال حفل التكريم (من المصدر)
28 أكتوبر 2025 00:47

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 5 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» لعام 2025، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية على هامش المؤتمر السنوي للجمعية.
وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بخمس جوائز مرموقة من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2025، يؤكد مجدداً المكانة الريادية التي تحتلها شرطة دبي على خريطة الأمن والتميز الشرطي على مستوى العالم، كما يعكس حجم الجهود النوعية التي تبذلها مختلف الإدارات والكوادر في سبيل تحقيق التميز المؤسسي والابتكار في مجالات العمل الشرطي.
وأضاف: «تضع شرطة دبي تطوير المنظومة الأمنية في مقدمة أولوياتها، سواء على مستوى المشاريع الميدانية، أو المبادرات التدريبية، أو على صعيد بناء القدرات الفردية والقيادية، حتى أصبحت علامة في الابتكار والجاهزية. إنّ هذا الفوز الجديد يُجسّد حرصنا الدائم على توفير كافة الممكنات والمقومات التي تدعم بيئة الإبداع والابتكار، بدءاً من الكفاءات البشرية، ومروراً بأحدث التقنيات، ووصولاً إلى شراكاتنا العالمية الاستراتيجية».  
وفازت شرطة دبي بـ 3 جوائز في الفئة المؤسسية، الأولى جائزة المنع من الجرائم العابرة للحدود، عن فريق الإنتربول 15 في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والثانية جائزة القيادة في منع الجريمة، عن سكيور بلاي في الإدارة العامة للتدريب، والثالثة تتمثل في جائزة القيادة في بحوث إنفاذ القانون من الإدارة العامة للتدريب.
كما فازت شرطة دبي بجائزتين في الفئة الوظيفية، حيث حصد الرائد مهندس محمد عمر المهيري، جائزة القيادة في طيران الشرطة، والنقيب سماء عبدالرحيم الزرعوني، جائزة فئة القادة المؤثرين الأربعين تحت سن الأربعين.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
الجمعية الدولية لقادة الشرطة
محمد المعلا
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©