شرطة دبي تحصد 5 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP»

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 5 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» لعام 2025، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية على هامش المؤتمر السنوي للجمعية.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بخمس جوائز مرموقة من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2025، يؤكد مجدداً المكانة الريادية التي تحتلها شرطة دبي على خريطة الأمن والتميز الشرطي على مستوى العالم، كما يعكس حجم الجهود النوعية التي تبذلها مختلف الإدارات والكوادر في سبيل تحقيق التميز المؤسسي والابتكار في مجالات العمل الشرطي.

وأضاف: «تضع شرطة دبي تطوير المنظومة الأمنية في مقدمة أولوياتها، سواء على مستوى المشاريع الميدانية، أو المبادرات التدريبية، أو على صعيد بناء القدرات الفردية والقيادية، حتى أصبحت علامة في الابتكار والجاهزية. إنّ هذا الفوز الجديد يُجسّد حرصنا الدائم على توفير كافة الممكنات والمقومات التي تدعم بيئة الإبداع والابتكار، بدءاً من الكفاءات البشرية، ومروراً بأحدث التقنيات، ووصولاً إلى شراكاتنا العالمية الاستراتيجية».

وفازت شرطة دبي بـ 3 جوائز في الفئة المؤسسية، الأولى جائزة المنع من الجرائم العابرة للحدود، عن فريق الإنتربول 15 في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والثانية جائزة القيادة في منع الجريمة، عن سكيور بلاي في الإدارة العامة للتدريب، والثالثة تتمثل في جائزة القيادة في بحوث إنفاذ القانون من الإدارة العامة للتدريب.

كما فازت شرطة دبي بجائزتين في الفئة الوظيفية، حيث حصد الرائد مهندس محمد عمر المهيري، جائزة القيادة في طيران الشرطة، والنقيب سماء عبدالرحيم الزرعوني، جائزة فئة القادة المؤثرين الأربعين تحت سن الأربعين.