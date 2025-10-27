الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحصد جائزتين خليجيتين

إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحات «الهيئة» المتواصلة (من المصدر)
28 أكتوبر 2025 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص

حصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جائزتين متميزتين ضمن قمة وجوائز الموارد البشرية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 (GCC HR Awards)، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتواصلة، ويأتي تأكيداً لمكانتها الريادية في مجالات التحول الذكي وتنمية رأس المال البشري.
وحصلت «الهيئة» على جائزة «منظمة العام الرائدة في التغيير باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي»؛ تقديراً لجهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ ورفع الجاهزية التشغيلية، إلى جانب جائزة «أكثر برامج التعلم والتطوير تميزاً في القطاع الحكومي» عن مشروعها الرائد «البرنامج التدريبي المنهجي» الذي أسهم في بناء منظومة تعلم مؤسسية مستدامة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر بين منتسبيها.
وأكدت أن هذا التتويج يجسد دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والتقنيات، بما يعزز تنافسية منظومة الدفاع المدني على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس نضج تجربتها في التحول الرقمي، وتبني الممارسات المبتكرة في إدارة الموارد البشرية، ويعزز مكانتها بين الجهات الحكومية الرائدة في المنطقة، مؤكدة استمرارها في تحقيق المزيد من التميز المؤسسي، واستشراف مستقبل أكثر تطوراً في مجالات السلامة والحماية المدنية.

