«أبوظبي للدفاع المدني» تُخرِّج دفعة جديدة من منتسبيها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني تخريج دفعة جديدة تضم 24 منتسباً من الدورة الدولية الثالثة والثلاثين لقادة الفصائل «RCC»، التي نظمتها أكاديمية الدفاع المدني في جمهورية سنغافورة، إحدى أبرز المؤسسات التدريبية العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع المدني وإدارة الطوارئ.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن حرص «الهيئة» على تأهيل الكفاءات الوطنية، وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

وشهد حفل التخريج فيكرام ناير، رئيس اللجنة البرلمانية الحكومية للشؤون الداخلية والقانون في سنغافورة، بحضور العميد لينغ يونغ إرن، نائب المفوض العام لقوة الدفاع المدني السنغافورية، إلى جانب وفد من هيئة أبوظبي للدفاع المدني برئاسة العميد رائد علي المهيري، نائب مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة.

وتضمنت الدورة التي استمرت 28 أسبوعاً، برنامجاً تدريبياً متقدماً جمع بين الجانبين النظري والعملي في مجالات متعدد.