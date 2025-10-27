الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

12 مواطناً ينضمون إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم أبوظبي 2025

يوسف العبري مترئساً اجتماع اللجنة (من المصدر)
28 أكتوبر 2025 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

انضم 12 محامياً مواطناً إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، بعد استيفائهم الاشتراطات المقررة واجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يعزز رفد قطاع العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة، وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك، تنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بتنظيم العمل المهني، وضمان سير الإجراءات بكفاءة وشفافية.
وأصدرت اللجنة حزمة من القرارات التنظيمية، تضمنت تجديد قيد 6 محامين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، إضافة إلى نقل تسجيل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين أمام المحاكم، والموافقة على تجديد تسجيل أحد مندوبي مكاتب المحاماة، بما يعكس الحرص على إدارة سجلات المحامين بطريقة مرنة ومنظمة، وتسهيل متابعة ملفاتهم بدقة طبقاً للوائح القانونية.
كما نظرت اللجنة 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها، إلى جانب مناقشة 6 طلبات متنوعة للمحامين، في سياق العمل على استمرارية الخدمات القانونية وكفاءة أداء المهنيين في القطاع القانوني.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، وفق المعايير المهنية والأخلاقية، بما يدعم دور المحامين شركاء أساسيين في منظومة العدالة، ويضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

