علوم الدار

«خيرية الشارقة» تستهدف تدفئة 25 ألف أسرة قبل فصل الشتاء

جمعية الشارقة الخيرية
28 أكتوبر 2025 00:47

الشارقة (الاتحاد)

تستعد جمعية الشارقة الخيرية لإطلاق حملة «شتاء دافئ 2025» خارج الدولة، مستهدفة أكثر من 25.000 أسرة من الأسر المتعفّفة والمتضرّرة من برد الشتاء في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، ضمن جهودها المتواصلة لتوفير مقومات الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخاً لنهج دولة الإمارات في العمل الإنساني المستدام.
وتهدف الحملة إلى إيصال المساعدات الشتوية إلى الأسر الفقيرة في الأردن، وألبانيا، وكوسوفو، وبنغلاديش، وطاجيكستان، ومصر، وقيرغيزستان، والبوسنة والهرسك، والنيجر، وتشمل الحملة توفير البطانيات، والمدافئ، والملابس الشتوية، والطّرود الغذائية، ومواد التدفئة، إلى جانب الدعم الإغاثي للأسر التي تعاني ظروفاً مناخية قاسية، بما يخفّف عنهم آثار البرد القارس ويمنحهم الدفء والأمان.

وأكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية، أن حملة «شتاء دافئ» تأتي امتداداً لجهود الجمعية السنوية في إغاثة المتضررين في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة مكثفة لتأمين المواد الإغاثية كافة من خلال مكاتب الجمعية الإقليمية والشركاء المحليين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت.
ودعا خالد آل علي أهل الخير والمحسنين إلى المساهمة في تمويل الحملة من خلال موقعها الإلكتروني الذي يتيح خيارات تبرع مرنة عبر التحويلات البنكية، والبطاقات الائتمانية، والرسائل النصية القصيرة، كما يمكن التبرع ميدانياً من خلال الشاشات الذكية المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الحملة تمثل رسالة تضامن إنسانية من أبناء الإمارات إلى الأسر المحتاجة حول العالم، مؤكداً أن الجمعية تعمل وفق رؤية إنسانية شاملة تستهدف تمكين الإنسان وتخفيف معاناته، بما يُترجم توجيهات القيادة الرشيدة في جعل العمل الإنساني وسيلة لبناء مستقبل أكثر دفئاً وعدلاً ورحمة.

