علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تحصد «أفضل تحوّل رقمي متكامل»

«كهرباء الشارقة» تحصد «أفضل تحوّل رقمي متكامل»
28 أكتوبر 2025 00:48

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا» بجائزة «أفضل تحوّل رقمي متكامل في خدمة المشتركين «Revolutionary Digital Transformation in Customer Services» ضمن النسخة الحادية والعشرين من جوائز Asian Power Awards 2025، وذلك خلال الحفل الختامي الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء وممثلي كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية في مجالات الطاقة والتقنيات الذكية، حيث تسلّم الجائزة وفد الهيئة الرسمي برئاسة الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين.
وأكد الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لمسيرة الهيئة في الابتكار والتحول الذكي، وتأكيداً لريادة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتبسيط الإجراءات وجودة تجربة المتعاملين، ويُعد هذا الإنجاز الأول في تاريخ الهيئة، والثاني لدولة الإمارات في هذه الفئة بعد شركة «ترانسكو - أبوظبي» في دورة سابقة، ويعكس هذا النجاح التزام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برؤية الإمارات 2031، التي تضع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي المستدام لخدمة الإنسان والمجتمع. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الختامي، أن هذا الفوز يجسّد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم المستمر من القيادة الرشيدة في تمكين الهيئات الحكومية من تبنّي الابتكار المؤسسي والارتقاء بالخدمات، وهو دليل على أن التميز في الخدمات الحكومية أصبح ثقافة راسخة في دولة الإمارات بفضل رؤى القيادة وتكامل الجهود المؤسسية.
وقال خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن هذا الفوز يُعدّ ثمرة عمل جماعي متكامل يعكس التزام الهيئة برؤية قيادتها في تبنّي الحلول الذكية ووضع الإنسان في قلب كل إجراء، مشيراً إلى أن المشاركة في الجوائز الدولية كانت فرصة لعرض تجربة الشارقة كنموذج حكومي متقدّم قادر على المنافسة عالمياً. وفازت الهيئة بهذه الجائزة  لمشروعها الريادي في التحول الرقمي الشامل لتجربة المتعاملين، الذي أطلقته إدارة خدمة المشتركين لتوحيد الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر المنصات الذكية والمساعد الافتراضي «نفّاع».

