الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: المُدن هي الحاضنات الكبرى للثقافة والإبداع

لطيفة بنت محمد: المُدن هي الحاضنات الكبرى للثقافة والإبداع
27 أكتوبر 2025 22:35

دبي (وام)
زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، القمة العالمية للمدن التي انطلقت فعالياتها، اليوم الاثنين، في مدينة إكسبو دبي، حيث تفقّدت سموّها خلال الزيارة جانباً من منصات الجهات المشاركة، واطّلعت على أبرز الحلول والمبادرات المعروضة في مجالات التخطيط الحضري المُستدام والمرونة الحضرية.

شملت جولة سموّها زيارة منصة حكومة دبي، التي استعرضت أحدث مشاريع الإمارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والتحوّل الذكي، كما تضمنت الجولة منصة مدينة بريسبان الأسترالية.

وحرصت سموها، خلال الجولة، على التعرّف على استراتيجيات المدن العالمية في مواجهة تحديات النمو السكاني والتغير المناخي، وحضرت جانباً من منتدى المهنيين الشباب.

خلال الزيارة، أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الدور الجوهري للمدن للتمازج الحضاري ومحركات للإبداع، وقالت: «القمة العالمية للمدن تتجاوز قيمتها مجرد كونها منصة للحوار الاقتصادي والتخطيط العمراني، فهي احتفاءٌ بالمدن باعتبارها الحاضنات الكبرى للثقافة والابتكار. فالمدن هي الأماكن التي يلتقي فيها العالم، وتصبح منبعاً حقيقياً للأفكار الخلاّقة، ومساحة للتفاعل الحضاري الذي يُغني التجربة الإنسانية. ولا شك في أن التخطيط الناجح والفعال للمدن لا يكتمل إلا بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الإنسانية».

أخبار ذات صلة
شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي
منتدى الإعلام الإماراتي يناقش غداً تحفيز الإبداع والابتكار

ونوّهت سموها بالتوجّه الاستراتيجي لدبي نحو بناء نموذج فريد للمدن لا يقتصر على كونها ذكية ومستدامة اقتصادياً، بل مزدهرةً ثقافياً وإبداعياً أيضاً، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للإبداع، لافتةً سموها إلى أن القمة العالمية للمدن تُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات التي تخدم هذا الهدف الطموح.

وعلى هامش القمة، التقت سموها بيوريكو كويكي، حاكمة طوكيو في اليابان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مدينتي دبي وطوكيو، واستعرضا فرص تطوير العلاقات في المجالات التنموية والإبداعية والمعرفية.

وشهد اللقاء حضور معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي. ومن الجانب الياباني كلٌّ من أكيرا ساتو، المدير العام لمكتب المحافظة للتخطيط والسياسات، وأتسوشي كوابارا، المستشار الخاص للمحافظة للشؤون الدولية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

لطيفة بنت محمد
المدن الذكية
القمة العالمية للمدن
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©