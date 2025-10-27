لطيفة بنت محمد: المُدن هي الحاضنات الكبرى للثقافة والإبداع

دبي (وام)

زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، القمة العالمية للمدن التي انطلقت فعالياتها، اليوم الاثنين، في مدينة إكسبو دبي، حيث تفقّدت سموّها خلال الزيارة جانباً من منصات الجهات المشاركة، واطّلعت على أبرز الحلول والمبادرات المعروضة في مجالات التخطيط الحضري المُستدام والمرونة الحضرية.

شملت جولة سموّها زيارة منصة حكومة دبي، التي استعرضت أحدث مشاريع الإمارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والتحوّل الذكي، كما تضمنت الجولة منصة مدينة بريسبان الأسترالية.

وحرصت سموها، خلال الجولة، على التعرّف على استراتيجيات المدن العالمية في مواجهة تحديات النمو السكاني والتغير المناخي، وحضرت جانباً من منتدى المهنيين الشباب.

خلال الزيارة، أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الدور الجوهري للمدن للتمازج الحضاري ومحركات للإبداع، وقالت: «القمة العالمية للمدن تتجاوز قيمتها مجرد كونها منصة للحوار الاقتصادي والتخطيط العمراني، فهي احتفاءٌ بالمدن باعتبارها الحاضنات الكبرى للثقافة والابتكار. فالمدن هي الأماكن التي يلتقي فيها العالم، وتصبح منبعاً حقيقياً للأفكار الخلاّقة، ومساحة للتفاعل الحضاري الذي يُغني التجربة الإنسانية. ولا شك في أن التخطيط الناجح والفعال للمدن لا يكتمل إلا بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الإنسانية».

ونوّهت سموها بالتوجّه الاستراتيجي لدبي نحو بناء نموذج فريد للمدن لا يقتصر على كونها ذكية ومستدامة اقتصادياً، بل مزدهرةً ثقافياً وإبداعياً أيضاً، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للإبداع، لافتةً سموها إلى أن القمة العالمية للمدن تُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات التي تخدم هذا الهدف الطموح.

وعلى هامش القمة، التقت سموها بيوريكو كويكي، حاكمة طوكيو في اليابان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مدينتي دبي وطوكيو، واستعرضا فرص تطوير العلاقات في المجالات التنموية والإبداعية والمعرفية.

وشهد اللقاء حضور معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي. ومن الجانب الياباني كلٌّ من أكيرا ساتو، المدير العام لمكتب المحافظة للتخطيط والسياسات، وأتسوشي كوابارا، المستشار الخاص للمحافظة للشؤون الدولية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.