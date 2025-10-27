الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «أبوظبي التقني» و«إيدج» لتنمية الكفاءات

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
28 أكتوبر 2025 00:48

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص

وقّع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET) مذكرة تفاهم مع «إيدج» إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل جيل إماراتي متمكن لدعم وظائف المستقبل.
وقّع الاتفاقية كل من سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في مجموعة «إيدج»، وصقر الحمادي، مدير إدارة الخدمات المساندة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف.
وتسعى الشراكة إلى تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب دعم الابتكار، واستحداث فرص عمل نوعية للشباب، بما يضمن تمكين مهاراتهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. كما تشمل المذكرة تقديم برامج تدريب عملية ومتخصصة، وتطوير مبادرات في مجالات الطيران والفضاء والأمن السيبراني والتصنيع المتقدم، إلى جانب أبحاث مشتركة، ومشاريع تخرج، ومنح دراسية، وفرص تعاون أكاديمي.
وستمكّن الاتفاقية أيضاً من توسيع المشاركة في المعارض والمسابقات الطلابية ومعارض التوظيف، فضلاً عن الإسهام في تطوير البنية التحتية التدريبية ووحدات المحاكاة، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية.
وقالت سناء الضاومي: «تواصل مجموعة إيدج تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين من ذوي الاختصاصات التقنية في دولة الإمارات من خلال شراكات استراتيجية، بما في ذلك تعاوننا مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)».
وأضافت «نعمل معاً على تزويد المواهب المستقبلية بالمهارات والفرص إلى جانب إتاحة الفرص للتعرّف على القطاع الصناعي اللازم لصقل المهارات وتعزيز التميّز في منظومة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تنسجم مجموعة إيدج مع رؤية الدولة من خلال دعم الابتكار بهدف بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام».
وقال صقر الحمادي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز المستمرة لربط التعليم بالصناعة، وتهيئة مسارات واضحة للشباب الإماراتي تُمكّنهم من الإسهام في تحقيق رؤية الدولة طويلة الأمد. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة إيدج، نعمل على ضمان تزويد الطلبة بالمهارات النوعية التي تواكب متطلبات المستقبل».

إيدج
مجموعة إيدج
أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©