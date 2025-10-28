الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال 3 ساعات فقط.. شرطة الفجيرة تطيح بعصابة خطيرة لسرقة عملاء البنوك

28 أكتوبر 2025 11:37

في إنجاز أمني جديد يُضاف إلى سجلّ النجاحات المتميزة لوزارة الداخلية، تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من الإطاحة بعصابة متخصصة في سرقة عملاء البنوك، بعد ساعات قليلة من ارتكابهم جريمتهم في الإمارة.

وأوضح العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي – مدير عام العمليات الشرطية – أن تفاصيل القضية بدأت صباح يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، حين تلقّت غرفة العمليات في تمام الساعة 10:50 صباحاً بلاغاً من إحدى عميلات البنوك، يفيد بتعرضها لسرقة مبلغ مالي قدره 195 ألف درهم بطريقة ماكرة، حيث قام الجناة بإيهامها بوجود عطل في الإطار الخلفي لمركبتها، وعند نزولها لتفقد الإطار استغل أحدهم الموقف وقام بفتح الباب من الجهة الأخرى وسرقة المبلغ، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف العقيد سعيد عبيد سيف الكندي – مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية – أن فريق التحريات باشر العمل فوراً، وتم تشكيل فريق متخصص لتتبّع الجناة وجمع المعلومات، حيث تمكّن خلال 3 ساعات فقط من تحديد هويتهم بدقة، ليتضح أنهم مطلوبون في قضايا مماثلة في إحدى إمارات الدولة، وبالتنسيق السريع مع شرطة الشارقة، تم ضبط العصابة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشاد القائد العام لشرطة الفجيرة بالاحترافية العالية والجاهزية الميدانية لفرق التحري، التي أثبتت قدرتها على ملاحقة الجناة وكشف غموض القضايا المعقدة في وقت قياسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لـــوزارة الداخلية، ويُجسِّد رؤيتها في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور بتوخي الحيطة والحذر عند مغادرة البنوك، وعدم الانصياع لمحاولات الخداع أو التعامل مع الغرباء، داعياً الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الفجيرة
عملاء البنوك
