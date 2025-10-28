«الفجيرة للمغامرات» يحصد جائزة أفضل وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط 2025

فاز مركز الفجيرة للمغامرات بجائزة «أفضل وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط لعام 2025» عن مشروعه المبتكر «حديقة الفجيرة للمغامرات»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 32 لجوائز السفر العالمية (World Travel Awards)، التي أقيم حفلُها في دبي مؤخراً، بحضورِ نخبةٍ من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من أنحاء العالم المختلفة. وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تكرِّم التميز في صناعة السياحة والسفر، حيث تم اختيار حديقة الفجيرة للمغامرات من بين 150 وجهة سياحية في الشرق الأوسط، وفق معايير عالمية صارمة، وبناءً على تصويت الشركاء الإقليميين والمحليين والدوليين.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الإمارة في تطوير بنية تحتية متكاملة لأنشطة المغامرات والسياحة الرياضية، ونظراً لتوفُّر أنظمة وقوانين داعمة جعلت من الفجيرة نموذجاً يُحتذى به في مجال سياحة المغامرات. وتضم حديقة الفجيرة للمغامرات أكثر من 10 أنشطة مبتكرة تجذب الزوّار ومحبي المغامرة من داخل الدولة وخارجها، من أبرزها الحبل الانزلاقي والأرجوحة العملاقة، إلى جانب تنظيمها بطولاتٍ عالمية في رياضات المغامرات المختلفة، وقد شكّل هذا المشروع نقلةً نوعية في تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ إقليمية ودولية مفضلة لعشاق التجارب الفريدة والسياحة النشطة. وأكد مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وحرص سموه الدائم على إبراز الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية والمغامرات، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية السياحية المستدامة التي تتبنّاها الإمارة.

وأشار إلى أن هذا التتويج العالمي يعكس حجم الجهود المتواصلة لتطوير مشاريع نوعية تُعزّز مكانة الفجيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسّخ حضورها كقوةٍ سياحية صاعدة تجمع بين الطبيعة الفريدة والبنية التحتية المتطورة وتجارب المغامرات الاستثنائية.



يُذكر أن جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993 وتتخذ من لندن مقراً لها، تُعد من أهم الجوائز العالمية في قطاع السياحة والسفر، حيث تُنظم سنوياً سلسلة من الاحتفالات الإقليمية لتكريم أبرز الجهات والشركات المتميزة في مجالات الضيافة والطيران والسياحة الرياضية حول العالم، وتستضيف دبي سنوياً حفل توزيع الجوائز الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الفائزين والمرشحين من الدول المختلفة.