الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفجيرة للمغامرات» يحصد جائزة أفضل وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط 2025

«الفجيرة للمغامرات» يحصد جائزة أفضل وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط 2025
28 أكتوبر 2025 16:43

فاز مركز الفجيرة للمغامرات بجائزة «أفضل وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط لعام 2025» عن مشروعه المبتكر «حديقة الفجيرة للمغامرات»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 32 لجوائز السفر العالمية (World Travel Awards)، التي أقيم حفلُها في دبي مؤخراً، بحضورِ نخبةٍ من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من أنحاء العالم المختلفة. وتُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تكرِّم التميز في صناعة السياحة والسفر، حيث تم اختيار حديقة الفجيرة للمغامرات من بين 150 وجهة سياحية في الشرق الأوسط، وفق معايير عالمية صارمة، وبناءً على تصويت الشركاء الإقليميين والمحليين والدوليين.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الإمارة في تطوير بنية تحتية متكاملة لأنشطة المغامرات والسياحة الرياضية، ونظراً لتوفُّر أنظمة وقوانين داعمة جعلت من الفجيرة نموذجاً يُحتذى به في مجال سياحة المغامرات. وتضم حديقة الفجيرة للمغامرات أكثر من 10 أنشطة مبتكرة تجذب الزوّار ومحبي المغامرة من داخل الدولة وخارجها، من أبرزها الحبل الانزلاقي والأرجوحة العملاقة، إلى جانب تنظيمها بطولاتٍ عالمية في رياضات المغامرات المختلفة، وقد شكّل هذا المشروع نقلةً نوعية في تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ إقليمية ودولية مفضلة لعشاق التجارب الفريدة والسياحة النشطة. وأكد مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، أن هذا الإنجاز يأتي بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وحرص سموه الدائم على إبراز الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية والمغامرات، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية السياحية المستدامة التي تتبنّاها الإمارة.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!

وأشار إلى أن هذا التتويج العالمي يعكس حجم الجهود المتواصلة لتطوير مشاريع نوعية تُعزّز مكانة الفجيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسّخ حضورها كقوةٍ سياحية صاعدة تجمع بين الطبيعة الفريدة والبنية التحتية المتطورة وتجارب المغامرات الاستثنائية.


يُذكر أن جوائز السفر العالمية، التي تأسست عام 1993 وتتخذ من لندن مقراً لها، تُعد من أهم الجوائز العالمية في قطاع السياحة والسفر، حيث تُنظم سنوياً سلسلة من الاحتفالات الإقليمية لتكريم أبرز الجهات والشركات المتميزة في مجالات الضيافة والطيران والسياحة الرياضية حول العالم، وتستضيف دبي سنوياً حفل توزيع الجوائز الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من الفائزين والمرشحين من الدول المختلفة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©