علوم الدار

طقس الغد صحو غائم جزئياً

طقس الغد صحو غائم جزئياً
28 أكتوبر 2025 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  16:04، والجزر الأول عند 09:01، والجزر الثاني عند الساعة  00:47.

 وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:13، والمد الثاني عند الساعة 03:55، والجزر الأول عند الساعة  08:58، والجزر الثاني عند الساعة 20:35فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.

 

المصدر: وام
طقس الإمارات
